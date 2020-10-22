Госдума приняла закон о поддержке садоводов и огородников

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Закон, упрощающий работу садоводческих и огороднических товариществ и освобождающий их от ряда накладных расходов, прошел третье чтение в Госдуме.

Сейчас члены товарищества должны собираться вместе и принимать решения, на которые нет полномочий у председателя или правления. Чтобы провести общее собрание, требуется согласовать дату и должным образом уведомить весь коллектив. Обычно это делается заказными письмами по почте, что долго и неадекватно дорого.

Предложенная норма позволит гражданам избежать путаницы с датами, соответствующих конфликтов, а одновременно избавит от накладных расходов.

«Не всегда есть смысл тратить членские взносы на бюрократические процедуры. Теперь можно на законным основаниях заранее определить день собрания, а сэкономленные средства направить на благоустройство товарищества», – отметил считает первый замруководителя думской фракции ЕР Виктор Кидяев.