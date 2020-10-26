Политолог Антон Орлов предложил создать в России институт уполномоченного по борьбе со взяточничеством

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26 октября 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России может появиться институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Идея создать должность омбудсмена по борьбе со взяточничеством принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову.

Свое предложение политолог направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, - передает RT.

В обращении Антон Орлов указал, что коррупция оказывает серьезное негативное воздействие на развитие экономики и стала одной из главных проблем современности. По его мнению, с ней можно эффективно бороться, объединив усилия государства и гражданского общества. Орлов предложил решить проблему с помощью создания в России должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией. Он считает, что омбудсмен должен заняться выявлением излишних бюрократических процедур, анализом проектов правовых актов и подготовкой предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, работать с общественными запросами.

Политолог Евгений Сатановский поделился мнением, как сделать Россию процветающей страной, что надо для этого сделать, в том числе придется бороться с уголовщиной, наркоторговлей, "выбивать" украденное из чиновников и олигархов.