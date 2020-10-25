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25 октября 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Сатановский, фото из соцсети vk.com/evgenisatanovski

Политолог Евгений Сатановский поделился мнением, как сделать Россию процветающей страной, что надо для этого сделать. В своем Telegram политолог рассуждает, какими методами можно исправить положение дел в нашей стране.

По его мнению, в России должны восторжествовать принципы меритократии – возвышения во власть самых достойных, в стране никто не должен брать взяток и воровать, чтобы не было бюрократов, а талантливым помогали. Сатановский считает, что порядок нужно наводить на всей территории бывшего СССР, и Беловежские соглашения отменить. "Страну воссоздать и укрепить", - написал Сатановский. По его словам, для проведения реформ потребуется "наворотить" много в стране, но это нужно далеко не всем. Придется бороться с уголовщиной, наркоторговлей, "выбивать" украденное из чиновников и олигархов.

Политолог отметил, что для решения внешнеполитических вопросов придется бороться с террористами, сепаратистами и религиозными фанатиками. "Как? А как товарищ Сухов с Чёрным Абдуллой. Со всей революционной прямотой", - считает эксперт.

Но, как убежден Сатановский, пока в России думают только о благоустройстве представителей элит, и его мечта о том, что в России власть наконец-то займется национальной стратегией, останется несбыточной, и ничего не изменится, жизнь останется такой, какая есть.