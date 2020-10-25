Греф сообщил, что он и несколько топ-менеджеров банка сделали прививки от коронавируса COVID-19

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25 октября 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Герман Греф, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Герман Греф и несколько ключевых менеджеров Сбербанка сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. В программе Наили Аскер-заде на канале "Россия 1" председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что по работе ему пришлсь много ездить по отделениям банка, общаться, а болеть и выпадать на две-три недели из рабочего процесса не хочется.

Поэтому он вакцинировался. В Сбербанке по итогам первого полугодия 2020 года в среднем работало 235047 человек. В конце сентября Греф говорил, что коронавирусом переболело около 9,5 тысяч сотрудников Сбербанка.

В начале октября Сбербанк сообщил, что переводит до 70% офисных сотрудников на удаленную работу в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что сделали прививки против COVID-19.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России с начала пандемии превысило 1,5 миллиона.