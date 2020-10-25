Мясников отреагировал на призыв Жириновского лишить его диплома

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25 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за слов о распространении новой коронавирусной инфекции в России.

«Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что, выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство … Владимир Вольфович, ничего личного», - обратился он к политику.

Мясников отметил, что просто озвучивает своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему.

Ранее Жириновский призвал срочно запретить выезд из России с туристической целью. Позже его мнение прокомментировал Мясников.