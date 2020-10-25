Вильфанд пообещал москвичам аномально теплый конец октября

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25 октября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, антициклон обусловит сухую и теплую погоду.

«Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все», - пояснил он, отметив, что температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

Вильфанд добавил, что дневная температура будет около 9-11 градусов, а минимальные ночные показатели – от 0 до +5 градусов. В понедельник и вторник ожидается от 9 до +11 градусов тепла, в среду – от 7 до +12, в четверг и пятницу – от 6 до +11, уточнили в ведомстве.

Ранее Вильфанд заявил, что снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в 12 регионах России.