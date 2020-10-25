Вильфанд пообещал москвичам аномально теплый конец октября
25 октября 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, антициклон обусловит сухую и теплую погоду.
«Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все», - пояснил он, отметив, что температура будет выше нормы на 3-4 градуса.
Вильфанд добавил, что дневная температура будет около 9-11 градусов, а минимальные ночные показатели – от 0 до +5 градусов. В понедельник и вторник ожидается от 9 до +11 градусов тепла, в среду – от 7 до +12, в четверг и пятницу – от 6 до +11, уточнили в ведомстве.
Ранее Вильфанд заявил, что снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в 12 регионах России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.