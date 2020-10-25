Онищенко планирует привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» на следующей неделе
25 октября 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что планирует на следующей неделе привиться от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
На вопрос журналистов, намерен ли он сделать прививку, Онищенко ответил: "Конечно". Депутат подчеркнул, что планирует пройти вакцинацию в ближайшие дни. Он также сообщил, что еще в конце августа сделал прививку от гриппа.
Ранее сегодня Геннадий Онищенко предположил, что если россияне будут соблюдать предписанные меры защиты от коронавируса нового типа, то спад заболеваемости в стране может произойти в течение трех месяцев.
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