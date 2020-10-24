Зюганов предложил сформировать правительство народного доверия

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24 октября 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Геннадий Зюганов. Фото: сайт ГД

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.

Об этом он заявил в ходе пленума ЦК компартии, который проходит в онлайн режиме. Политик отметил, что считает главной задачей формирование широкого патриотического союза и выбор нового курса, под который «есть реальная программа».

Зюганов также заявил о необходимости сформировать команду правительства народного доверия, бюджет развития в 33 триллиона, организовать пятилетки возрождения и восстановить все базовые отрасли.

Ранее Зюганов оценил идею ввести ежемесячный налог на бездетность.