Зюганов предложил сформировать правительство народного доверия
24 октября 2020, 16:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.
Об этом он заявил в ходе пленума ЦК компартии, который проходит в онлайн режиме. Политик отметил, что считает главной задачей формирование широкого патриотического союза и выбор нового курса, под который «есть реальная программа».
Зюганов также заявил о необходимости сформировать команду правительства народного доверия, бюджет развития в 33 триллиона, организовать пятилетки возрождения и восстановить все базовые отрасли.
Ранее Зюганов оценил идею ввести ежемесячный налог на бездетность.
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