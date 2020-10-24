В России могут усилить ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МЧС

Речь, в частности, идет о местах массового пребывания людей, включая торгово-развлекательные центры.

В случае принятия закона, граждане заплатят от трех до четырех тысяч рублей, должностные лица – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, предприниматели без образования юридического лица – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлица – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Также в качестве альтернативы повышенным штрафам деятельность предпринимателей и организаций-нарушителей может быть приостановлена на срок до 30 суток, говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в ходе проверок на десятках тысяч объектов выявляются сотни тысяч нарушений. Это неисправность автоматических систем пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, использование горючих материалов на путях эвакуации. При этом действующий штраф не является достаточной мотивацией к соблюдению противопожарных требований, отмечают авторы законопроекта.

Ранее Госдума приняла закон о поддержке садоводов и огородников.