В Минздраве Красноярского края прокомментировали митинг против масочного режима
24 октября 2020, 15:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: tvk6.ru
В Красноярске прошел несанкционированный митинг против масочного режима.
На него собрались около 30 человек, причем, многие, несмотря на призывы организаторов, пришли без защитных масок. Среди протестующих было много пенсионеров, которые находятся в группе риска. Митинг продлился один час, после его окончания люди стали постепенно расходиться.
«Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти», – сказал внештатный психолог министерства здравоохранения Красноярского края Александр Дорожкин, напомнив, что ношение масок – это реальный способ спасти здоровье и жизнь.
Ранее Жириновский призвал запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны.
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