Матыцин назвал безобразием избиение футбольного арбитра в Грозном
24 октября 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: matchtv.ru
Министр спорта Олег Матыцин назвал безобразием избиение арбитра Богдана Головко после матча молодежных футбольных команд «Ахмат» и «Спартак».
«Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена», – заявил Матыцин.
Он также отметил, что важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.
Ранее известный футболист Роман Широков избил судью во время любительского футбольного матча.
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