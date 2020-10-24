Матыцин назвал безобразием избиение футбольного арбитра в Грозном

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24 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: matchtv.ru

Олег Матыцин. Фото: сайт правительства Республики Адыгея

Министр спорта Олег Матыцин назвал безобразием избиение арбитра Богдана Головко после матча молодежных футбольных команд «Ахмат» и «Спартак».

«Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена», – заявил Матыцин.

Он также отметил, что важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.

Ранее известный футболист Роман Широков избил судью во время любительского футбольного матча.