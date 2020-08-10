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Роман Широков избил судью во время любительского футбольного матча

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Широков избил судью во время любительского футбольного матча
Роман Широков, фото из соцсети

Известный российский футболист Роман Широков, игравший за сборную России, за "Зенит" и ЦСКА избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча. Журналист Дмитрий Егоров опубликовал эту информацию и фото судьи с синяком под глазом в своем Twitter.

По словам Егорова, пострадавший судья снял побои и в ближайшее время собирается подать в суд на 39-летнего Романа Широкова.

"Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.
Ударил по лицу, пошёл добивать", - написал в соцсети журналист.


О завершении спортивной карьеры футболист объявил в июле 2016 года.

Широков выступал за такие клубы как "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА. В составе "Зенита" и ЦСКА он становился трехкратным чемпионом России. Широков также выигрывал бронзу на Евро-2008.

ИЧ

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