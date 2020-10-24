В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса, 296-умерли
24 октября 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 497 167 человек. Об этом стало известно в субботу, 24 октября.
«За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов … полностью выздоровели 11 567 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 4453, Санкт-Петербурге – 713, Московской области – 480, Нижегородской области – 384, Ростовской области – 301, Свердловской области – 273 и Архангельской области – 272.
Темп прироста составляет 1,1%.
Ранее эксперт Агаси Тавадян назвал регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом.
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