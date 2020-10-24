Москва заняла четвертое место в топ-100 лучших городов для жизни

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24 октября 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

Москва поднялась на четвертую позицию в рейтинге «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения».

Возглавил список Лондон, на второй строчке – Нью-Йорк, третье место занял Париж.

В рейтинге The World's 100 Best Cities, который охватывает города-миллионники, российская столица опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и ряд других мегаполисов.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число самых доступных для богатеев мегаполисов.