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Битаров продлил режим самоизоляции для жителей Северной Осетии старше 65 лет до 1 ноября

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Битаров продлил режим самоизоляции для жителей Северной Осетии старше 65 лет до 1 ноября
Вячеслав Битаров. Фото: сайт правительства СО

В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше до 1 ноября. Соответствующий указ подписал в пятницу руководитель республики Вячеслав Битаров.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства республики, исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций.

В Северной Осетии по-прежнему сохраняются масочный режим в общественных местах, а также другие меры эпидбезопасности.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии отмечается рост числа заболеваний коронавирусом среди молодежи.

ДВа

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