Битаров продлил режим самоизоляции для жителей Северной Осетии старше 65 лет до 1 ноября
23 октября 2020, 22:47[ «Аргументы Недели» ]
В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше до 1 ноября. Соответствующий указ подписал в пятницу руководитель республики Вячеслав Битаров.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства республики, исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций.
В Северной Осетии по-прежнему сохраняются масочный режим в общественных местах, а также другие меры эпидбезопасности.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии отмечается рост числа заболеваний коронавирусом среди молодежи.
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