В Северной Осетии отмечается рост числа заболеваний коронавирусом среди молодежи
20 октября 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Северной Осетии отмечают рост числа молодых пациентов с коронавирусной инфекцией.
По словам начальника организационно-методического отдела республиканской клинической больницы скорой помощи Аллы Цкаевой, увеличивается рост пациентов относительно молодого трудоспособного возраста.
Она отметила, что если в первую волну в республиканскую больницу поступали люди преимущественно пожилого и старческого возраста, то теперь – молодые люди. Цкаева уточнила, что за последние две недели «в стационар ежесуточно поступает около 200 обращений».
Ранее Минздрав Тверской области объявил суммы окладов для врачей, работающих в «красной зоне».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.