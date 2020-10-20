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В Северной Осетии отмечается рост числа заболеваний коронавирусом среди молодежи

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Северной Осетии отмечается рост числа заболеваний коронавирусом среди молодежи
Фото: pixabay.com

В Северной Осетии отмечают рост числа молодых пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам начальника организационно-методического отдела республиканской клинической больницы скорой помощи Аллы Цкаевой, увеличивается рост пациентов относительно молодого трудоспособного возраста.

Она отметила, что если в первую волну в республиканскую больницу поступали люди преимущественно пожилого и старческого возраста, то теперь – молодые люди. Цкаева уточнила, что за последние две недели «в стационар ежесуточно поступает около 200 обращений».

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