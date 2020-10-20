Минздрав Тверской области объявил суммы окладов для врачей, работающих в «красной зоне»

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20 октября 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtver.ru

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Минздрав Тверской области объявил мобилизацию медиков для борьбы с коронавирусом.

В ведомстве назвали требуемые специальности и суммы окладов в условиях «красной зоны». Судя по сообщению, для работы в инфекционных госпиталях региона требуются не только анестезиологи-реаниматологи, но и врачи любой лечебной специальности.

За работу в «красной зоне» им готовы платить 150 тысяч рублей ежемесячно при сменном графике работы и добавлять 21 день к 28-дневному отпуску.

Заработная плата палатных медсестер составляет от 60 до 80 тысяч рублей в зависимости от работы в муниципальном или областном госпитале, санитаркам обещают оклад от 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области введут обязательное ношение масок в общественном транспорте.