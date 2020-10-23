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Мурашко не исключил новых вызовов после пандемии коронавируса

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мурашко не исключил новых вызовов после пандемии коронавируса
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что после пандемии коронавируса не исключено появление новых инфекций, причем, это может произойти уже в среднесрочной перспективе.

По его словам, прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, невстречавшихся инфекций.

«Также важно помнить о возрастании угрозы биотерроризма», – добавил министр, добавив, что необходимо обладать не только резервами препаратов и средств защиты, но и научной базой.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной.

ДВа

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