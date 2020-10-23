Обманутые дольщики смогут использовать материнский капитал повторно без обращения в суд
23 октября 2020, 18:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство РФ закрепило норму, по которой обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут вновь воспользоваться средствами маткапитала, но без обращения в суд.
Речь идет о россиянах, которые вложили маткапитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили компенсацию вместо квартиры. До принятия новой нормы, решения хоть и принимались судом в пользу граждан, но процесс занимал достаточно длительное время.
Ранее сообщалось, что в Совфеде обсуждают возможность использования средств маткапитала на газификацию.
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