В Совфеде обсуждают возможность использования средств маткапитала на газификацию

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10 июля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

Члены комитета Совета Федерации по социальной политике считают правильным опыт ряда регионов, где средства регионального материнского капитала разрешили направлять на газификацию.

Председатель комитета СФ Инна Святенко напомнила, что в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России озвучил решение о продлении действия программы материнского капитала минимум до 2026 года.

«Как известно, законодательством средства федерального материнского капитала разрешено тратить на улучшение жилищных условий, включая проведение работ по строительству или реконструкции дома. В ряде регионов пошли по пути, когда средства регионального материнского капитала разрешают тратить и на газификацию дома, водоснабжение и прочее. Такой подход, однозначно, улучшает жилищные условия семей с детьми, повышает их качество жизни», – сказала сенатор.

По ее словам, комитет неоднократно обращался в Минтруд с просьбой высказать свою позицию по данному вопросу. Святенко отметила, что концептуально министерство поддерживает предложение.