Протоиерея Дмитрия Смирнова отпели в храме Христа Спасителя и похоронили в Москве

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23 октября 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Протоиерей Дмитрий Смирнов, фото: vk.com/dimitrysmirnov

В Москве в пятницу, 23 октября, похоронили православного священника Дмитрия Смирнова. Церемония отпевания протоиерея Дмитрия Смирнова проходила в московском храме Христа Спасителя.

Отпевание отца Дмитрия совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Проститься с отцом Дмитрием собрались более тысячи верующих и десятки православных священников.

Люди приходили семьями, с детьми.

В храме на отпевании с протоиереем простились митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), детский омбудсмен Анна Кузнецова. Также присутствовал муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) прочел над гробом разрешительную молитву.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл не смог приехать на отпеванием, так как находится на карантине. Глава РПЦ выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Дмитрия Смирнова.

"Дмитрий Смирнов - пророк современности, который обличал пороки общества... Он создал три детских дома. Он защищал женщин, когда говорил об этих несчастных гражданских женах, униженных, чья честь бывает поругана. Он имел не любовь-размазню, когда красивые слова, но мужественную, которая может защищать слабых, угнетенных. В его словах была сила - сила любви",- сказал после богослужения епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Отца Дмитрия похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Он был настоятелем этого московского храма.

Православный священник Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни после осложнений коронавирусной инфекции.