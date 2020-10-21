Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов: «царствие небесное дорогому батюшке»

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

От осложнений ввиду проникновения коронавируса умирают многие представители нашей цивилизации, включая и самых известных людей.

Сегодня официально сообщили о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и семи других храмов. Возраст священнослужителя составлял 69 лет. Ещё в конце августа Святейший Синод освободил его от должности ввиду ухудшения состояния здоровья. В последнее время Смирнов почти нигде не фигурировал. Он перестал появляться на телепрограммах или радиопередачах. Люди, поддерживающие протоиерея, заподозрили неладное ещё в начале осени.

К тому же в начале октября тоже проходила информация о якобы смерти Димитрия Смирнова. Но окружение настоятеля опровергало эти сведения. Сегодня же известия о смерти одного из известных священников страны были официально подтверждены. «Царствие небесное дорогому батюшке», - пишет в своём телеграмм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский, «Владыка Пантелеймон совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию в Южно-Сахалинске». Смирнов запомнился для россиян весьма необычным характером и поистине скандальными высказываниями.