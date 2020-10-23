Шеф-повар Кахабер Козаев рассказал, как правильно выбирать гранат
23 октября 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]
Гранат произрастает в Средней Азии, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Африке и в Средиземноморье. В РФ гранаты привозят из Азербайджана, Ирана, Испании, Армении и Израиля. Как правильно их выбирать, рассказал Кахабер Козаев.
Гранат обладает большим количеством витаминов. Он используется при лечении и профилактике различных заболеваний: он полезен для сосудов, при сердечной недостаточности, для похудения, сообщает "Мир 24".
О спелости граната скажет его хвостик. Если он подсохший - гранат спелый. Плод должен быть довольно тяжелом, тогда можете быть уверены, что гранат сочный. Шкурка должна быть сухой, без пятен и без мягких участков. Зерна плода не обязательно должны быть насыщенного красного цвета, это зависит от сорта.
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