Шеф-повар Кахабер Козаев рассказал, как правильно выбирать гранат

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23 октября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

гранат, фото: pixabay.com

Гранат произрастает в Средней Азии, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Африке и в Средиземноморье. В РФ гранаты привозят из Азербайджана, Ирана, Испании, Армении и Израиля. Как правильно их выбирать, рассказал Кахабер Козаев.

Гранат обладает большим количеством витаминов. Он используется при лечении и профилактике различных заболеваний: он полезен для сосудов, при сердечной недостаточности, для похудения, сообщает "Мир 24".

О спелости граната скажет его хвостик. Если он подсохший - гранат спелый. Плод должен быть довольно тяжелом, тогда можете быть уверены, что гранат сочный. Шкурка должна быть сухой, без пятен и без мягких участков. Зерна плода не обязательно должны быть насыщенного красного цвета, это зависит от сорта.

Гранаты могут "взорвать" желудок.