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Аргументы Недели Общество 13+

Стартовал волонтёрский проект "Добрые письма от Деда Мороза"

, 16:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стартовал волонтёрский проект

В восьмой раз запущен социально-благотворительный волонтёрский проект "Добрые письма от Деда Мороза".

Принять участие можно выбрав на онлайн-площадке любое пожелание из тех, которые оставляют дети с проблемами со здоровьем.

В 2020 году добровольцы собираются принять две тысячи заявок на поздравления, в том числе и от кубанских детей.

За всё время работы "Добрые письма от Деда Мороза" подарили чудо почти тринадцати тысячам ребят. Проект запущен в тридцати восьми странах, он также стал полуфиналистом конкурса "Доброволец России-2020".

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