Стартовал волонтёрский проект

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В восьмой раз запущен социально-благотворительный волонтёрский проект "Добрые письма от Деда Мороза".



Принять участие можно выбрав на онлайн-площадке любое пожелание из тех, которые оставляют дети с проблемами со здоровьем.



В 2020 году добровольцы собираются принять две тысячи заявок на поздравления, в том числе и от кубанских детей.



За всё время работы "Добрые письма от Деда Мороза" подарили чудо почти тринадцати тысячам ребят. Проект запущен в тридцати восьми странах, он также стал полуфиналистом конкурса "Доброволец России-2020".