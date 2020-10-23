Эксперт Мартин Линдсторм назвал самую опасную поверхность в самолете во время пандемии COVID-19

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23 октября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

салон самолета, фото: pixabay.com

Практически все пассажиры авиалайнеров трогают верхнюю часть сидений, поэтому эта поверхность - самая опасная с точки зрения риска заражения COVID-19. Об этом рассказал эксперт Мартин Линдсторм.

Как Мартин сказал, подголовники используются "в качестве навигационных костылей", сообщает "Свободная пресса".

Линдсторм советует протирать антибактериальными влажными салфетками подлокотники, пряжку ремня безопасности, столик подноса и интерактивный экран.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала заболевания, при наличии которых люди более часто заражаются COVID-19.