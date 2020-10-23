Путин призвал быть аккуратными с ограничениями на фоне коронавируса

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23 октября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе аккуратно.

"Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Президент РФ отметил, что "на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции".

Путин добавил, что должны быть "наготове механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса".

Ранее сообщалось, что в период роста заболеваемости COVID-19 в российских аптеках стали пропадать лекарства.