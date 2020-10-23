В период роста заболеваемости COVID-19 в российских аптеках стали пропадать лекарства

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23 октября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В разгар второй волны COVID-19, когда ежедневно фиксируются новые рекорды смертности, в аптеках России отмечается дефицит лекарств. Оказалось, что причиной их исчезновения является не только возникший в связи с пандемией ажиотаж. В России с 1 июля 2020 года вступила в действие система маркировки лекарств, которая привела к тому, что сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные, или не могут покинуть склады производителей. По словам специалистов, новая система попросту не работает: подолгу зависает.

На проблему обратила внимание обозреватель Юлия Латынина. Она выяснила, что в России ежегодно продается порядка 5 млрд упаковок лекарств, и с 1 июля, после начала работы системы маркировки, 50 копеек с каждой упаковки поступают ООО «Оператор-ЦРПТ», который принадлежит Усманову, «Ростеху» и компании Александра Галицкого, связанного с Александром Удодовым.

Как отмечает журналист, изначально государством была продекларирована благая цель: предполагалось, что маркировка сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных лекарств. Для этого на каждую упаковку лекарств клеится уникальный КИЗ - контрольный (идентификационный) знак с криптохвостом в 14 знаков. В итоге россияне получили услугу, в которой они не нуждаются.

«Во всем мире происходит цифровая революция, и благодаря ей потребитель получает улучшенный и упрощенный доступ к услуге. В России происходит антицифровая революция. Это когда государство требует от потребителя купить цифровой кирпич, в котором тот не нуждается, а деньги за кирпич уходят коммерческой структуре в виде частного налога, - подчеркивает Юлия Латынина. - Типичным примером антицифровой революции был «Платон» - когда всех водителей грузовиков обложили данью в пользу компании Ротенбергов. Другим типичным примером как раз и является система маркировки, которую уже внедрили для шуб и для обуви, а с 1 июля - и для лекарств».

Известно, что в Европе подобная сеть построена по принципу блокчейна, а QR-код наносит сам производитель. Это открытая система с множеством операторов. В России система централизована.

Юлия Латынина рассказала, как устроена российская система маркировки лекарств:

«Ну, представьте себе, что вы произвели товар в Хабаровске и поставляете его во Владивосток. И вдруг к вам приходит требование, что перед тем, как поставить товар во Владивосток, его надо свозить в Москву по такому-то адресу, в такой-то переулок и там учесть. А после того, как вы его поставили во Владивосток, товар везут из Владивостока в райцентр. И тоже перед тем, как привезти его в райцентр, его надо свозить в Москву и учесть там снова. А когда его привезли в райцентр, его продают конкретному покупателю в аптеке. И перед тем, как продать его конкретному покупателю, его снова надо свозить в Москву.

И именно в Москву. И именно в этот переулок. И именно в этот дом. И со всей страны.

И при каждой трансакции. И не образец. Не коробку. А каждую пачку. 5 млрд пачек».

Сбой в системе маркировки лекарств начинается с момента производства. У владельца крупного фармпроизводителя «Гротекс» Олега Жеребцова на заводе стоит 27 линий, и на оборудование для маркировки он потратил, по его словам, 360 млн руб. Он нанял 50 человек, которые занимаются только сканированием кодов: но, как сообщает Жеребцов, дело не в этом, а в том, что система зависает.

После того как производитель все же отправил товар дистрибьютору, дистрибьютор опять-таки не имеет права распоряжаться товаром до тех пор, пока не получит КИЗов из ЦРПТ.

«Мы должны запросить КИЗы не у производителя, а в Москве, через ЦРПТ, - сообщает генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева, - а система висит. Фура, которую мы раньше обрабатывали полчаса, мы теперь обрабатываем трое суток».

После того, как дистрибьютор отправляет упаковку в аптеку, каждый провизор, который пробивает пачку лекарства, снова должен связываться с ЦРПТ!

В ЦРПТ признают, что проблемы есть, и что система зависала, но объясняют большую их часть тем, что три четверти российских аптек являются ИЧП, что вообще не позволяет им работать с маркировкой.

«И в правительстве что, не знали, что три четверти аптек в стране не смогут пользоваться системой в принципе? Это ошеломляющее открытие свалилось на них 1 июля 2020 года?», - задается вопросами Латынина.

Глава Минпромторга Денис Мантуров при этом вообще исключил возможность дефицита лекарств из-за маркировки.

«Обязательная маркировка лекарств, введенная в России с 1 июля, повышает прозрачность фармацевтического рынка и не может привести ни к дефициту лекарств, ни к повышению цен на них», - передает слова министра ТАСС.

«Сейчас идет вторая волна ковида, - говорит Аделя Кальметьева. - И если в Москве можно лечиться в больнице, то здесь у нас кошмар. Люди просто умирают, в больнице лекарств мало, попасть туда можно по великому блату. Куда люди идут лечиться? В аптеку».

«Зачем по всей стране устраивать коллапс лекарственного обеспечения? - задается вопросом владелец группы компаний «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. - Вы знаете, что творится в аптеках? Плюют. Обливают зеленкой. У меня был случай, когда инвалид костылем громил аптеку».

«Я думал, с 1 июля и при ковиде у них рука не поднимется внедрить эту недоделанную систему, - говорит Олег Жеребцов. - Нет, ни фига. Продавили».