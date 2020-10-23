В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели семьи из трех человек от отравления угарным газом в частном доме
23 октября 2020, 13:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Махачкале семья из трех человек скончалась от отравления угарным газом в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Уточняется: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")".
Известно, что 22 октября в частном жилом доме региона обнаружены тела 52-летнего мужчины, 48-летней женщины и их 16-летнего сына. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.
Ранее сообщалось: в Болгарии два человека скончались в аварии с участием микроавтобуса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.