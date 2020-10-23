В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели семьи из трех человек от отравления угарным газом в частном доме

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23 октября 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Газ. Фото: pixabay.com

В Махачкале семья из трех человек скончалась от отравления угарным газом в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Уточняется: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")".

Известно, что 22 октября в частном жилом доме региона обнаружены тела 52-летнего мужчины, 48-летней женщины и их 16-летнего сына. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

Ранее сообщалось: в Болгарии два человека скончались в аварии с участием микроавтобуса.