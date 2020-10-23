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В Болгарии два человека скончались в аварии с участием микроавтобуса

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Болгарии два человека скончались в аварии с участием микроавтобуса
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Микроавтобус, в котором, по предварительным данным, ехали строители газопровода "Балканский поток", столкнулся сегодня утром с грузовиком на пути Видин - Монтана. Движение в районе ДТП заблокировано.

В настоящее время полиция выясняет причины происшествия. Уточняется: водитель автобуса и один из пассажиров погибли, шофер грузовика и четверо рабочих получили травмы и госпитализированы.

"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии.

Ранее сообщалось: в Марий Эл в аварии с участием скорой помощи пострадали пять человек.

ЕЧ

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