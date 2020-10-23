Рекрутер Долякова дала советы, как после периода «удаленки» не попасть под сокращение
23 октября 2020, 13:37[ «Аргументы Недели» ]
Рекрутер Татьяна Долякова в рамках разговора с журналистами рассказала, как после длительного периода дистанционной работы не попасть под сокращение. Она сообщила, что к "удаленке" следует относиться ответственно.
Долякова отметила, что следует участвовать во всех удаленных совещаниях и даже вне офиса следить за своим внешним видом. Также желательно самостоятельно инициировать отчетности, активно вовлекаться в рабочий процесс, а не ждать приглашения для участия в том или ином проекте.
Рекрутер в беседе с Радио Sputnik заметила, что человек, выполняющий из дома все задания, но не проявляющий инициативы, может "потеряться" и, вероятнее всего, первым попадет под сокращение.
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