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Рекрутер Долякова дала советы, как после периода «удаленки» не попасть под сокращение

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Рекрутер Долякова дала советы, как после периода «удаленки» не попасть под сокращение
работа на компьютере, кофе, pixabay.com

Рекрутер Татьяна Долякова в рамках разговора с журналистами рассказала, как после длительного периода дистанционной работы не попасть под сокращение. Она сообщила, что к "удаленке" следует относиться ответственно.

Долякова отметила, что следует участвовать во всех удаленных совещаниях и даже вне офиса следить за своим внешним видом. Также желательно самостоятельно инициировать отчетности, активно вовлекаться в рабочий процесс, а не ждать приглашения для участия в том или ином проекте.

Рекрутер в беседе с Радио Sputnik заметила, что человек, выполняющий из дома все задания, но не проявляющий инициативы, может "потеряться" и, вероятнее всего, первым попадет под сокращение.

ЕТ

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