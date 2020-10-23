Дмитрий Песков рассказал, что Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции

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23 октября 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пресс секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, сделал ли глава государства прививку от коронавируса.

"Когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит", - отметил Песков журналистам, отвечая на вопрос, привился ли Путин от COVID-19. Вероятно, прививку ему еще не сделали.

Ранее сообщалось: Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии контролируемой.