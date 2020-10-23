Депутат ГД Тумусов считает, что проверка медсправок с помощью QR-кодов может привести к утечке данных
23 октября 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил предложение депутата ГД Ивана Сухарева создать единую электронную базу медсправок и систему их верификации посредством QR-кодов.
Тумусов согласился, что в России сейчас существует проблема поддельных медицинских справок, передает RT. По словам парламентария, на первый взгляд предложение Сухарева о создании единой базы и системы верификации кажется "нормальным", однако такая схема может привести к утечке персональных данных граждан. Депутат заметил, что допустить этого нельзя.
Федот Тумусов также подчеркнул, что не уверен в эффективности и полной безопасности метода, предложенного Иваном Сухаревым.
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