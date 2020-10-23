Депутат Госдумы Сухарев предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов

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23 октября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

стетоскоп, pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о создании единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации посредством QR-кодов. Соответствующее предложение он направил в Минздрав.

Депутат заявил, что в сети регулярно появляются все новые мошеннические онлайн-ресурсы, которые предлагают россиянам купить различные справки без визита к врачу, передает RT.

Иван Сухарев считает, что решить эту проблему можно при помощи создания единой электронной базы, в которой содержались бы цифровые дубликаты медицинских справок, выданных не только государственными, но и частными организациями, имеющими лицензию. Кроме того, предлагается наносить на медицинскую документацию QR-коды.