Депутат Госдумы Сухарев предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов
23 октября 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о создании единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации посредством QR-кодов. Соответствующее предложение он направил в Минздрав.
Депутат заявил, что в сети регулярно появляются все новые мошеннические онлайн-ресурсы, которые предлагают россиянам купить различные справки без визита к врачу, передает RT.
Иван Сухарев считает, что решить эту проблему можно при помощи создания единой электронной базы, в которой содержались бы цифровые дубликаты медицинских справок, выданных не только государственными, но и частными организациями, имеющими лицензию. Кроме того, предлагается наносить на медицинскую документацию QR-коды.
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