Пашаев назвал Ефремова «жалким человеком»

23 октября 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Бывший адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко ответил на заявления своего экс-подзащитного, который накануне в рамках заседания суда подверг критике его работу.
Ефремов утверждал, что адвокат грубо воздействовал на него в ходе процесса, а также не прислушивался к просьбам артиста не оскорблять родных погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.
Эльман Пашаев назвал Михаила Ефремова "жалким человеком" и отметил, что другие адвокаты обещали актеру, что если он "сдаст" своего экс-защитника, то получит условный срок, однако сейчас все видят реальный срок. Юрист также выразил мнение, что артист всегда жил в хороших условиях, поэтому в настоящий момент готов вырваться на свободу любой ценой.
Напомним, в минувший четверг Мосгорсуд принял решение изменить срок наказания Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет.
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