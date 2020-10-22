Ефремов отказался от услуг своего адвоката Алешкина

Российский актер Михаил Ефремов в четверг в рамках заседания суда, который рассматривал его жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина.
"Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина", – заявил Ефремов. Суд удовлетворил ходатайство артиста.
Отметим, что именно Андрей Алешкин проводил переговоры о примирении с потерпевшей стороной. Ранее адвокат семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова Александр Добровинский подтвердил, что подобные разговоры действительно велись, но родственники умершего своей позиции не изменили.
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