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Ефремов отказался от услуг своего адвоката Алешкина

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Ефремов отказался от услуг своего адвоката Алешкина
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Российский актер Михаил Ефремов в четверг в рамках заседания суда, который рассматривал его жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина.

"Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина", – заявил Ефремов. Суд удовлетворил ходатайство артиста.

Отметим, что именно Андрей Алешкин проводил переговоры о примирении с потерпевшей стороной. Ранее адвокат семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова Александр Добровинский подтвердил, что подобные разговоры действительно велись, но родственники умершего своей позиции не изменили.

ЕТ

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