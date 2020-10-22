Адвокат Добровинский: родные Захарова по-прежнему выступают против смягчения наказания Ефремову
22 октября 2020, 10:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Адвокат Александр Добровинский заявил в четверг, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на то, что им была выплачена компенсация.
Добровинский подчеркнул, что позиция его подзащитных не поменялась. "Мы не высказывались за смягчение наказания", – отметил адвокат.
Отметим, что ранее сегодня адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего в аварии, его брата и младшего сына, заявила, что трое потерпевших согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсацию морального ущерба.
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