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Адвокат Добровинский: родные Захарова по-прежнему выступают против смягчения наказания Ефремову

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адвокат Добровинский: родные Захарова по-прежнему выступают против смягчения наказания Ефремову
Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский заявил в четверг, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на то, что им была выплачена компенсация.

Добровинский подчеркнул, что позиция его подзащитных не поменялась. "Мы не высказывались за смягчение наказания", – отметил адвокат.

Отметим, что ранее сегодня адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего в аварии, его брата и младшего сына, заявила, что трое потерпевших согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсацию морального ущерба.

ЕТ

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