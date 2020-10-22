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Потерпевшие по делу Ефремова после выплаты компенсации согласны на смягчение его наказания

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Потерпевшие по делу Ефремова после выплаты компенсации согласны на смягчение его наказания
Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В четверг, 22 октября, стало известно, что трое потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту после выплаты им компенсации морального ущерба.

Адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего в аварии с актером, его брата и младшего сына, заявила, что ее доверители не против смягчения наказания Михаилу Ефремову, но лишь при условии искреннего раскаяния с его стороны.

Юрист уточнила, что ее клиенты по-прежнему выступают против замены реального срока на условный, однако согласны поменять общий режим на колонию-поселение. 

ЕТ

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