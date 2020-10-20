Адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплаты компенсаций
20 октября 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]
Правозащитники Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплат потерпевшим. Адвокат Петр Хархорин заявил, что его клиент готов выплатить по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему по его делу.
"Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", - отметил адвокат Ефремова. Ранее каждый из потерпевших уже получил по 200 тысяч рублей.
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