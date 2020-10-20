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Адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплаты компенсаций

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплаты компенсаций
Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правозащитники Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплат потерпевшим. Адвокат Петр Хархорин заявил, что его клиент готов выплатить по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему по его делу.

"Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", - отметил адвокат Ефремова. Ранее каждый из потерпевших уже получил по 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ефремов полностью рассчитался с сыном погибшего Сергея Захарова.

Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремову. 

НС

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