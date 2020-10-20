Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремову. Прокуратура против смягчения

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20 октября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мосгорсуд во вторник, 20 октября, рассмотрит апелляционные жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы, после которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Сотрудник пресс-службы апелляционной инстанции Мосгорсуда рассказал об участии в деле прокуратуры Москвы. В суде отметили, что в прокуратуре выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор Михаилу Ефремову без изменения, - передает ТАСС.

Об этом сообщил адвокат потерпевшего сына Сергей Захарова Сергей Аверцев сообщил несколько дней назад, что Виталий Захаров, старший сын погибшего, против смягчения наказания актёру Михаилу Ефремову. Аверцев предполагал, что при пересмотре приговора суд может назначить Ефремову колонию-поселение.

Семья актера Михаила Ефремова отказалась примириться с родственниками Сергея Захарова, погибшего в ДТП, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

В начале октября Ефремов подал новую жалобу на свой приговор, в которой он раскаялся в содеянном и заявил о давлении на него со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, чем занимается актёр в СИЗО, и как страдает его семья.