Психолог Ирина Блинникова поделилась, чем может быть опасна пятница

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23 октября 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Сон. Фото: pixabay.com

Тяжелым днем обычно считают понедельник: когда человек из состояния отдыха переходит в рабочий режим, часто допускаются ошибки, происходят сбои и срывы. Однако, не менее сложным днем является пятница, отметила старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

В интервью радио Sputnik он рассказала: в последний рабочий день перед выходными на человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя он может этого и не ощущать. Если брать кривую работоспособности, то там есть этап «последний порыв».

«Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать», – поделилась Блинникова.

По словам эксперта, к пятнице кроме усталости накапливается и недоделанная ранее работа. Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается.

«Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим. Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче», – посоветовала специалист.

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