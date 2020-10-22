«Дачную амнистию» собираются продлить на пять лет

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22 октября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома.

В случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, говорится ву пояснительной записке.

До 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые не получали разрешение на строительство. После этой даты они смогут оформить свои права только в судебном порядке, если сумеют доказать, что это не самострой.

«Таким образом, после 1 марта 2021 года действие указанных положений «дачной амнистии» прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость. Новый закон даст им шанс исправить ситуацию», – пояснили в профильном думском комитете.

Ранее Госдума приняла закон о поддержке садоводов.