«Дачную амнистию» собираются продлить на пять лет

Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома.
В случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, говорится ву пояснительной записке.
До 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые не получали разрешение на строительство. После этой даты они смогут оформить свои права только в судебном порядке, если сумеют доказать, что это не самострой.
«Таким образом, после 1 марта 2021 года действие указанных положений «дачной амнистии» прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость. Новый закон даст им шанс исправить ситуацию», – пояснили в профильном думском комитете.
Ранее Госдума приняла закон о поддержке садоводов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.