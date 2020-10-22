В ГД предложили направить допрасходы на развитие сельских территорий

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22 октября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин и Антон Силуанов. Фото: сайт ГД

Дополнительные доходы бюджета предлагается направить на транспорт в регионах и развитие сельских территорий.

В Госдуме прошла встреча депутатов с министром финансов Антоном Силуановым, на которой обсуждали проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил в случае получения дополнительных доходов бюджета направить их на обновление парка общественного транспорта в регионах. Это предложение войдет в текст постановления Госдумы при рассмотрении федерального бюджета.

«Речь идет о модернизации городского общественного транспорта. Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах, а у нас таких большинство, подвижной состав», – сказал спикер ГД.

Он отметил, что регионы сами не в состоянии решить этот вопрос, а программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств.

Ранее ГД в первом чтении приняла закон, обязывающий омбудсмена по правам человека постоянно жить в России.