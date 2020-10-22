В первом чтении принят закон, обязывающий омбудсмена по правам человека постоянно жить в России

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22 октября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении закон «Об Уполномоченном по правам человека в РФ».

В документе закрепляется требование к омбудсмену по правам человека в Российской Федерации постоянно проживать в Российской Федерации.

«Устанавливаются дополнительные запреты, связанные с пребыванием в должности Уполномоченного – а именно, запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», – говорится в пояснительной записке.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача омбудсмена «отстаивать права наших граждан, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим».