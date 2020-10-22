Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В первом чтении принят закон, обязывающий омбудсмена по правам человека постоянно жить в России

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

В первом чтении принят закон, обязывающий омбудсмена по правам человека постоянно жить в России
Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении закон «Об Уполномоченном по правам человека в РФ».

В документе закрепляется требование к омбудсмену по правам человека в Российской Федерации постоянно проживать в Российской Федерации.

«Устанавливаются дополнительные запреты, связанные с пребыванием в должности Уполномоченного – а именно, запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», – говорится в пояснительной записке.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача омбудсмена «отстаивать права наших граждан, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим».

ДВа

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью