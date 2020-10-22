Госдума в I чтении приняла проект о «заморозке» накопительной пенсии

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22 октября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

В рамках пленарного заседания в четверг, 22 октября, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается продлить "заморозку" накопительной пенсии до конца 2023 года.

Действующий закон о "заморозке" накопительной пенсии функционирует до 2022 года.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не сократит объем пенсионных прав застрахованных граждан в системе обязательного пенсионного страхования, так как уровень в 16 процентов индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов будет сохранен.

Уточняется также, что следствием реализации законопроекта станет уменьшение на 669,3 миллиарда рублей трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР в 2023 году.