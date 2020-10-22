Попова допустила, что нужно было закрывать границы, когда распространение COVID-19 началось в Милане
22 октября 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в четверг, 22 октября, допустила, что надо было закрывать сообщение с Европой, когда распространение коронавируса нового типа в Милане только началось.
Попова отметила, что в настоящий момент сложно сказать, дали бы такие меры результат. По мнению главы Роспотребнадзора, инфекция в любом случае проникла бы в Россию, но немного позже.
Анна Попова заметила, что во время принятия решений в каждый момент минувших шести месяцев власти РФ руководствовались сложившимися условиями. Теперь же необходимо провести большую работу по анализу пройденного этапа для более эффективной работы в будущем.
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