Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Попова допустила, что нужно было закрывать границы, когда распространение COVID-19 началось в Милане

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Попова допустила, что нужно было закрывать границы, когда распространение COVID-19 началось в Милане
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в четверг, 22 октября, допустила, что надо было закрывать сообщение с Европой, когда распространение коронавируса нового типа в Милане только началось.

Попова отметила, что в настоящий момент сложно сказать, дали бы такие меры результат. По мнению главы Роспотребнадзора, инфекция в любом случае проникла бы в Россию, но немного позже.

Анна Попова заметила, что во время принятия решений в каждый момент минувших шести месяцев власти РФ руководствовались сложившимися условиями. Теперь же необходимо провести большую работу по анализу пройденного этапа для более эффективной работы в будущем.

ЕТ

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью