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Аргументы Недели Общество 13+

В администрации Краснодара новые главы департаментов

, 11:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В администрации Краснодара новые главы департаментов
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации Краснодара сменились руководители двух управлений. О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Управлением по делам молодёжи теперь руководит 37-летний Сергей Фетисов. Он -- активный общественник: Сергей основал краевую федерацию воркаута и организовал первый в кубанской столице социально-спортивный центр для занятий спортивной гимнастикой и воздушно-силовой атлетикой.

Второе изменение претерпела должность главы управления физкультуры и спорта. Теперь её занимает 47-летний Борис Тихоненко. Ранее он являлся вице-президентом ПБК “Локомотив-Кубань”. Кроме того, он возглавляет кубанскую федерацию баскетбола. 

Как ранее писали "Аргументы Недели", "Локомотив-Кубань" обыграл одного из фаворитов Еврокубка -- испанский клуб "Андорра". 

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