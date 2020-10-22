В администрации Краснодара новые главы департаментов

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22 октября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации Краснодара сменились руководители двух управлений. О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе городской мэрии.



Управлением по делам молодёжи теперь руководит 37-летний Сергей Фетисов. Он -- активный общественник: Сергей основал краевую федерацию воркаута и организовал первый в кубанской столице социально-спортивный центр для занятий спортивной гимнастикой и воздушно-силовой атлетикой.



Второе изменение претерпела должность главы управления физкультуры и спорта. Теперь её занимает 47-летний Борис Тихоненко. Ранее он являлся вице-президентом ПБК “Локомотив-Кубань”. Кроме того, он возглавляет кубанскую федерацию баскетбола.



Как ранее писали "Аргументы Недели", "Локомотив-Кубань" обыграл одного из фаворитов Еврокубка -- испанский клуб "Андорра".