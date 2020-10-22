"Локомотив-Кубань" победил испанскую "Андорру"

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22 октября 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках 4-го тура чемпионата Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграл с испанским клубом "Андорра", в котором одержал победу со счётом 76:61.



Как считают эксперты, кубанский клуб с самого начала захватил инициативу. Тренер команды Евгений Пашутин отметил, что игроки "Андорры" имеют большой опыт и отличную физическую подготовку, поэтому борьба была тяжёлой.



"Мы чаще контролировали подборы. Мы три четверти терпели в нападении, а в четвертой нашли хорошую комбинацию игроков, двигали мяч и создали комфортное преимущество. Ребята отлично сыграли в защите", - добавил он.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что ФК "Краснодар" сыграл вничью с французским "Ренном" со счётом 1:1. Почти перед самым матчем двое игроков кубанского клуба заболели коронавирусом.