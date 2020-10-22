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Власти Петербурга сообщили о второй волне коронавируса

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Петербурга сообщили о второй волне коронавируса
Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

В Петербурге рост заболеваемости коронавирусом позволяет говорить о второй волне. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Он отметил, что «Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы», и можно говорить о значимом повышении уровня заболеваемости по сравнению с летом.

«Можно говорить о некой второй волне», - сказал Эргашев, уточнив, что за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 697 заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга готовят «комендантский час» для кафе и ресторанов.

ДВа

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