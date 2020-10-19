Власти Петербурга готовят «комендантский час» для кафе и ресторанов

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19 октября 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Власти Петербурга предупредили об ограничении времени работы ресторанов и кафе, а в городе по примеру Москвы планируют ввести систему регистрации посетителей по номеру телефона.

О готовящемся решении сообщил вице-губернатор Евгений Елин, который заявил, что время работы заведений общепита ограничат до 23 часов. Чиновник отметил, что в ресторанах кормят и развлекают, а развлекаться в период пандемии опасно, а есть после 23.00 – вредно.

Един не уточнил, с какого числа в Петербурге вводятся новый вид ограничений, но в среде питерских рестораторов говорят о том, что это случится в конце недели.

Ранее депутат Госдумы Федоров предложил до конца года запретить концерты в барах и кафе.