Власти Петербурга готовят «комендантский час» для кафе и ресторанов
19 октября 2020, 19:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Власти Петербурга предупредили об ограничении времени работы ресторанов и кафе, а в городе по примеру Москвы планируют ввести систему регистрации посетителей по номеру телефона.
О готовящемся решении сообщил вице-губернатор Евгений Елин, который заявил, что время работы заведений общепита ограничат до 23 часов. Чиновник отметил, что в ресторанах кормят и развлекают, а развлекаться в период пандемии опасно, а есть после 23.00 – вредно.
Един не уточнил, с какого числа в Петербурге вводятся новый вид ограничений, но в среде питерских рестораторов говорят о том, что это случится в конце недели.
Ранее депутат Госдумы Федоров предложил до конца года запретить концерты в барах и кафе.
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