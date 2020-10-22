Эксперт Анищенко оценил слова Пашаева о том, что Ефремов якобы сидит за другого человека

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22 октября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко проанализировал интервью адвоката Эльмана Пашаева, в котором он говорит, что приговоренный к восьми годам колонии общего режима Михаил Ефремов невиновен, а просто отбывает срок за другого, более молодого человека, сообщает kp.ru.

«Я сказал ему: "Есть прямые доказательства, что за рулем сидел определенный человек". Он, когда это услышал, так посмотрел на меня: "Эльман, только не вздумайте назвать его фамилию. Я лучше сам отсижу". - "Почему? Ты намного старше его, у тебя дома трое детей". Но Михаил просил: "Забудьте эту фамилию". А мы, адвокаты, не имеем права идти против своего подзащитного. Тем более, он меня просил не один...», - поделился бывший адвокат актера.

При этом Анищенко считает, что Пашаев врет. По его словам, во время вопросов ведущего о виновности Ефремова у адвоката проявляется ярко выраженное стрессовое поведение: он часто облизывает губы, опускает голову, потирает пальцы, подергивается, как будто что-то пожевывает. Однако на другие вопросы такой реакции нет, уточнил он.

«Еще один сильный момент - гипервентиляция легких при ответе на вопрос о злодее: Пашаев поджал губы, сделал глубокий вдох. В эту секунду пошло придумывание легенды. Заметьте, он уходит от прямого ответа вместо того, чтобы сказать: "Ефремов невиновен". Затем его речь сбивается, появляются оговорки», - добавил эксперт.